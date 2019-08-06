"أحمد حلمي بـ بشخصيتين في "خيال مآتة

يستعد النجم أحمد حلمي، لطرح فيلمه الجديد "خيال مآتة"، المقرر أن ينافس به في سباق موسم عيد الأضحى المقبل.

وطرح "حلمي"، البوستر الدعائي للفيلم وظهر فيه بشخصيتين إحداهما رجل مسن بشعر أبيض، والأخرى شاب وبجانبه الفنان القدير حسن حسني ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وعلق "حلمي"، على البوستر الدعائي قائلاً: "خيال مآتة عيد كبير إن شاء الله"، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة.. وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

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