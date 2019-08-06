"أصالة تكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد "في قربك

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن موعد طرح ألبومها الغنائي "في قربك"، حيث نشرت صورة لها وعليها رقم "2"، وعلقت عليها: "باقي يومين لتبدأ رحلة ألبوم".

وتشارك أصالة في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، حيث وضع المخرج طارق العريان، لجمهوره عدد من المفاجآت سيشاهدونها خلال العمل، ومنها ظهور المطربة أصالة لأول مرة داخل أحداث العمل.

وتواصل النجمة أصالة التحضير لأغنية خاصة بالفيلم تجمعها بمطرب آخر، سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة، لطرحها مع الحملة الدعائية للفيلم ومن المرشح أن تكون أغنية الفيلم الرسمية.

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