"عمرو دياب يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "بحبه

تخطت أغنية "بحبه" للهضبة عمرو دياب، حاجز المليون مشاهدة عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتُعد الأغنية هي الأولى في ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يحمل اسم "أنا غير"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وحققت حتى الآن 1.180.136 مشاهدة، منذ أن تم طرحها يوم 1 أغسطس الجاري، كما تواجدت في المركز الـ18 بقائمة الفيديوهات الأكثر تداولا عبر "اليوتيوب".
ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لطرح النسخة الأصلية من أغنية "أنا غير"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
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