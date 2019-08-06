بوسي تتصدر تريند يوتيوب بأغنية "هجوز تاني" مع الليثي

تصدرت أغنية "هجوز تاني لو طلعتي" للنجمة بوسي والمطرب محمود الليثي، "تريند" موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب طرحها.

وكانت الأغنية قد طرحت منذ يوم، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أنت حبيبي وبس" المنتظر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم "إنت حبيبي وبس" من المقرر طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المقبل وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

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