خالد حجار يطلق أغنيته الجديدة "بشوفك" باللهجة المصرية

أطلق الفنان "خالد حجار"، نجم "ذا فويس 2"، أغنيته الجديدة "بشوفك"، من كلمات "محمد عاطف"، وألحان "تامر علي"، وتوزيع "وسام عبد المنعم"، وإخراج المخرجة العالمية "جي إبراهيم".

وأبدى "حجار" في تصريحات خاصة، سعادته بإنجاز الأغنية التي طرحها باللهجة المصرية، موضحا: "أحب الشعب المصري كثيرا، فلدينا في مصر120 مليون مصري، وأحب كثيرا أن أغني أعمالا مصرية، فاخترنا ملحنا وكاتبا من الكبار في مصر، أصحاب أعمال رائعة لفنانين كبار".

وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار "حجار" إلى أنه في صدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفا: "إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حاليا لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزا للتوزيع خلال الشتاء".

من جهة أخرى، شدد النجم المتألق على أهمية برامج المسابقات في اكتشاف المواهب، مؤكدا: "شاركت في برنامج ذا فويس 2، وأعتبره من البرامج الرائعة والهامة، حيث تساهم برامج المسابقات إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي الكبير".

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