أمل حجازي توجِّه رسالة مؤثرة بملابس الإحرام وتطلب السماح

أعلنت الفنانة أمل حجازي، عن آداءها لمناسك فريضة الحج لهذا العام، وشاركت الفنانة أمل حجازي، جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام و ظهرت وهى ترتدي ملابس الإحرام. وقالت أمل حجازي فى الفیديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه يسامحني، بشكرك يا رب على النعمة اللي انعمت بها عليا، ومقصرة شو ما بعمل معك،لأن اللي عطیتني ياه شي كتیر كبیر". واستكملت أمل حجازي حديثها وهى تبكى، "بدال ماكون واقفة على مسرح فى هذا اليوم سأكون واقفة بین إيديك،بین إيدين رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل مني ومن كل الحجاج، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك". وأعلنت أمل حجازي، منذ عام اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك و حجابك تاج".

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