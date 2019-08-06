القاهرة - لايف ستايل
انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة والتي تحمل عنوان" دلوقتي ارتاح"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم. وكان الفيلم يحمل في البداية اسم "حمزة" ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير "كل سنة وأنت طيب"، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى "الفلوس". والفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يطرح أغنيته "دلوقتي ارتاح" في فيلمه الجديد "الفلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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