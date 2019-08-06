فريق واما يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "الصيف ابتدى"

القاهرة - لايف ستايل
طرح فريق واما أغنيته بعنوان "الصيف ابتدى"، وهى نفس الأغنية التى تحمل اسم الألبوم الذي سيتم طرحه خلال أيام. أغنية "الصيف ابتدى" من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" بالتعاون مع "هاي واي"، ويأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية "شمس بحر" والتي تم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. يذكر أن فريق واما، يعتبر واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، أحمد فهمي، محمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.
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