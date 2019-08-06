تامر حسني يُطلق الفيديو الترويجي لفيلمه

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""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان المصري تامر حسني الفيديو الترويجي الرسمي الأوّل الخاص بفيلمه الجديد بعنوان "الفلوس" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وأشار في تعليقه على الرابط إلى أن الفيلم سيُطرَح قريبًا في الصالات السينمائية المصرية والعربية.
يُذكر أن الفيلم صُوِِّرَ بين مصر ولبنان تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق، ويشارك فيه إلى جانب "حسني" الممثلين خالد الصاوي وزينة والفنانة الصاعدة عائشه بن أحمد والفنان الكوميدي محمد سلام.
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