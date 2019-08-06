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شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن حادث انفجار معهد الأورام"مصر أقوى من الإرهاب وستبقى أم الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان راغب علامة، ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين،
وأعاد راغب، تغريده الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على تويتر، و الذى قال فيها:" يد الإرهاب الخسيس تحاول النيل من شبابنا وأولادنا في الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء في الجوامع والكنائس وأخيراً المرضي في المستشفيات هل يوجد تدني وانحطاط اكثر من هذا حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مصر اكبر وأقوي برجالها وأولادها..حفظ الله مصر وتحيا مصر برجالها المخلصين".
ورد راغب، على تغريده هانى شاكر، قائلا: " يا صديقي هؤلاء أنذال من صنف الخنازيرالجبناء مصر ستبقى أم الدنيا بجيشها وشعبها وفنها وقادتها المخلصين وربنا حاميها بإذن الله..أم الإرهاب وأسياده إلى مزبلة التاريخ مصر أقوى من الإرهاب
راغب علامة يرد على هانى شاكر
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