15 معلومة عن الراحل كرم مطاوع " قديس المسرح المصري "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز دورته الثانية عشر باسم الفنان والمخرج المسرحي الكبير كرم مطاوع الذي رحل يوم 9 ديسمبر 1996 حيث مر علي رحيله 23 عاما، وكثير من الأجيال الحالية لا تعرف قيمة وقدرهذا الفنان والمخرج والمعلم الذي تتلمذ علي يديه الكثيرمن مخرجي وفناني الجيل الحالي الذين يقودون حركة المسرح المصري والعربي فكرم مطاوع هو " قديس المسرح المصري " وهذه

15 معلومة

عن الراحل كرم مطاوع الذي أفني عمره علي خشباته وفي كواليسه :



الراحل كرم مطاوع قديس المسرح المصري