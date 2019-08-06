شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده..ماذا قالت سلوي خطاب عن الراحل رضوان الكاشف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم الثلاثاء هو ذكري ميلاد المخرج الراحل رضوان الكاشف، وهو واحد من كبار المخرجين في مصر له العديد من الأعمال السينمائية المتنوعة والمختلفة، كما يوصف بمخرج الواقعية القاسية وأحيان بالواقعية السحرية.



رضوان الكاشف

الفنانة سلوي خطاب من الفنانات اللاتي عملن معه في السينما وفي إحدي لقاءاتها قالت عنه : رضوان الكاشف واحداً من كبار المخرجين المتميزين وأكثر فيلمين أحبهما له فيلم "الساحر" وفيلم " عرق البلح " وله أكثر من عمل فنى لكن مش بنفس قوة هذين الفيلمين .

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وأضافت سلوي: رضوان دائما يساعد كل شخص محتاج أى حاجة سواء على المستوي الفني أو المستوي الشخصى، وكان يعشق مصر في كل وقت معها سواء في أزمتها أو فرحتها، أما بالنسبة كواليس فيلم الساحر معه كانت مليئة بكل الحب والتعاون المشترك مع جميع أسرة الفيلم ككل.