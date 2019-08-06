شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو و الصور..مغنى الراب العالمى" راس" في جولة سياحية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مغنى الراب العالمى " راس فيتال"، على زيارة الأهرامات والأماكن السياحية، بعد حفله الغنائى لأول مرة فى مصر بمدينة العلمين الجديدة، السبت الماضى.

وشارك راس، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، صور من زيارته للأهرامات برفقه زوجته، معبرا عن إعجابه الشديد بالأماكن السياحية فى مصر، كما نشر راس فيديو مجمع لحفلته و للأماكن التى زارها، وكتب راس:" أول مرة أزور مصر حبيتها جدا و شكرا للجميع".

استمتع جمهور الموسيقى المصري، بأول حفلات مغنى الراب الأمريكي الشهير راس russ، بمدينة العلمين الجديدة، السبت الماضى، وكان الحفل كامل العدد.

و يعد راس فنانا مستقلا حيث ينتج ويوزع ويكتب ويغنى كل أعماله الغنائية.. مشيرا إلى أنه تم اختياره من قبل المنظمين نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لما يقدمه من أعمال حول فلسفة العمل والجهد من أجل تحقيق الأهداف والأحلام.

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