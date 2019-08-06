- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سلايف بس حلوين مع بعض..شاهد صوفي تيرنر و بريانكا شوبرا فى رحلة تسوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمتين صوفي تيرنر زوجة النجم جو جوناس و"سلفتها" بريانكا شوبرا زوجة النجم نيك جوناس شقيق "جو" في رحلة تسوق في ميامي بمفردهما، وظهرا وهما يستمتعان بوقتهما.
وكانت عدسات المصورين رصدت النجمة العالمية بريانكا شوبرا وهي ترتدي المايوه وتستمتع بالمياة الدافئة في أحد حمامات السباحة بميامي، حيث استطاعت النجمة الهندية أن تؤكد على أنها لا تزال تحتفظ بلقب الملكة بجمالها الذي لفت إليها عدسات المصورين ممن رصدوها أثناء تواجدها علي حمام السباحة.
بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على انستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلايف بس حلوين مع بعض..شاهد صوفي تيرنر و بريانكا شوبرا فى رحلة تسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.