شكرا لقرائتكم خبر عن سلايف بس حلوين مع بعض..شاهد صوفي تيرنر و بريانكا شوبرا فى رحلة تسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمتين صوفي تيرنر زوجة النجم جو جوناس و"سلفتها" بريانكا شوبرا زوجة النجم نيك جوناس شقيق "جو" في رحلة تسوق في ميامي بمفردهما، وظهرا وهما يستمتعان بوقتهما.

وكانت عدسات المصورين رصدت النجمة العالمية بريانكا شوبرا وهي ترتدي المايوه وتستمتع بالمياة الدافئة في أحد حمامات السباحة بميامي، حيث استطاعت النجمة الهندية أن تؤكد على أنها لا تزال تحتفظ بلقب الملكة بجمالها الذي لفت إليها عدسات المصورين ممن رصدوها أثناء تواجدها علي حمام السباحة.

بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على انستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.

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