تعرف على موعد حفلي كاظم الساهر في "عمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر عن استعداده لإحياء حفلين غنائيين يومي 8 و9 أغسطس الجاري، بالعاصمة الأردنية عمان. ونشر كاظم البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "‫كاظم الساهر في عمّان، الأردن ٨ و ٩ أغسطس ٢٠١٩. ‏ يذكر أن المطرب كاظم الساهر أحيا حفلًا غنائيًا يوم السبت الماضي، ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين في لبنان.

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