بسبب مسلسل "المغني" مزاد لبيع مكتب الشركة المنتجة.. والمنتج: "مجرد شوشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تجددت أزمة مسلسل "المغني" بعد 3 أعوام من تقديمه، بإعلان ورثة الموسيقار أحمد منيب عن الحجز التنفيذي وإجراء مزاد علني لبيع مقر للشركة المنتجة للعمل "أفلام محمد فوزي"، بدعوى عدم التزامهم بتنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي قضى بأحقية الورثة في تعويض مادي عن استغلال أعمال والدهم بالمسلسل.

فتحي منيب "نجل الموسيقار الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "يوم 19 أغسطس الحالي تقام جلسة مزاد علني عامة لمكتب الشركة المنتجة، بعد الإصرار على عدم تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي صدر يوم 5 فبراير، وقضى بأحقية الورثة في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية بعد استغلال أعمال والدنا الموسيقار الراحل أحمد منيب بالمسلسل دون وجه حق، وقيمة التعويض مائة ألف وثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وتسعون جنيها".

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وأضاف: "هذه الخطوة تأتي بعد أن قمنا بموجب محضر "رسميا" بالحجز التنفيذي على المكتب ومقتنياته في 11 يونيو الماضي، وكانت بالفعل هناك جلسة سابقة تم خلالها إشهار البيع بالمزاد العلني يوم 8 يوليو الماضي وبحضور محضر، لكن تم التأجيل لعدم وجود مشترين، لكن حفاظا على الحقوق المادية والأدبية لوالدنا الراحل، أعلنا بأنفسنا ووجهنا الدعوة لكل من نعرفه للحضور بالجلسة المقبلة".

المنتج محمد فوزي من جهته، عقّب على ما يحدث في تصريح لـ"الخليج 365"، وقال: "كل هذا الكلام مجرد إجراء شكلي لا قيمة له، ولا يستحق الاهتمام، والغرض منه فقط الشوشرة".

واستند الورثة في مقاضاتهم للشركة المنتجة لمسلسل "المغني"، لوجود جمل لحنية من ألحان الفنان الراحل أحمد منيب في موسيقى مقدمة المسلسل، وهي "هون يا ليل، ولفوا بينا، ويا ليلة عودي تاني، وشبابيك"، وأخرى في خلفية المشاهد منها "عروسة النيل، حدوتة مصرية، الليلة يا سمرة، وقمر صيفي"، دون ذكر اسم ملحنها، أو حصول الشركة المنتجة على تفويض أو تصريح من جمعية المؤلفين والملحنين، ولا من أولاده لاستغلالها.