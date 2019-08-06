صلاح عبد الله عن التبرعات لمعهد الأورام: "من يُعلِن لابد أن يدفع فعلًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد الفنان صلاح عبد الله، برأي الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بشأن مراعاة الشفافية عند التبرع لصالح معهد الأورام، بعد تضرر المعهد من الحادث الإرهابي الذي وقع أمس.

وأعاد صلاح عبد الله نشر ما كتبه الدكتور جابر نصار عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "‏صباح الخير يا مصر، أما بعد، فكلام الدكتور جابر جاد نصار في غاية الخطورة والأهمية والإفادة أيضًا، وبالتحديد في سطره السادس والخلاصة ‎من يُعلِن لابد أن يدفع فعلًا".

كان الدكتور جابر نصار قد كتب عن التبرع للمعهد قائلا: "الذي يدعم معهد الأورام حقيقة في مصر هم المصريون متوسطو الحال بجنيهاتهم القليلة، وأذكر أنه منذ ما يقرب من أربع سنوات أو أقل قليلًا حدث تعاطف إعلامي مع المعهد وتبارى الكثيرون للتبرع بملايين عبر الشاشات لم يصل منها شيء للمعهد".

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وأضاف: "علي من يعلن تبرعه أن يثبت حقيقة أنه قد حدث فعلًاً وقدمه حقا وصدقًا، لأن عدم الوفاء بما أعلن من تبرعات يؤدي إلي نتائج عكسية للأسف الشديد، من يعلن ..... يدفع فعلًا ادعم معهد الأورام معهد الأورام مستشفى كل المصريين معهد الأورام لا يغلق بابه في وجه أحد".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح أمس، انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.