الجزيرة وريكلام وحكيم عيون.. خريطة mbc مصر في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل شبكة قنوات إم بي سي مصر)، بعيد الأضحى المبارك، بعرض مختارات من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة.

وتبدأ الخريطة البرامجية يوم السبت المقبل، عبر قناتي mbc و mbc مصر، بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة في تمام العاشرة صباحًا.

وفي العاشرة مساء تعرض قناة (إم بي سي مصر) فيلم "الرسالة" بطولة عبدالله غيث، منى واصف، وإخراج مصطفى العقاد.

وعلى مدار أيام، تعرض القناة يوميا في الثانية عشر ظهرا، حلقات مجمعة من مسلسل "عمر"، وتعرض مساء فيلم عربي، حيث تعرض القناة يوم الأحد فيلم "الفيل الأزرق" للفنان كريم عبدالعزيز.

بينما تعرض القناة يوم الإثنين فيلم "عمر وسلوى" للفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتعرض يوم الثلاثاء فيلم "الجزيرة 2" للفنان أحمد السقا، كما تعرض يوم الأربعاء فيلم "ريكلام" للفنانة غادة عبدالرازق، بينما تعرض يوم الخميس فيلم "النبطشي" للفنان محمود عبدالمغني، ويوم الجمعة تعرض فيلم "صنع في مصر" للفنان أحمد حلمي.

أما المسرحيات التي تعرضها القناة خلال أيام عيد الفطر المبارك، فتبدأ يوم الأحد في تمام الثانية عشر ظهرا، فتعرض القناة مسرحية "ماما أمريكا" للفنان محمد صبحي.

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ويوم الإثنين تعرض القناة مسرحية "حكيم عيون" للفنان علاء ولي الدين، بينما تعرض يوم الثلاثاء مسرحية "بهلول في إسطنبول" للفنان سمير غانم، ويوم الأربعاء مسرحية "الجوكر" للفنان محمد صبحي، أما يوم الخميس فتعرض القناة مسرحية "فهمي نظمي رسمي" للفنان طلعت زكريا، ويوم الجمعة تعرض القناة مسرحية "جوز ولوز" للفنان أحمد بدير.

وفي الساعة الحادية عشر مساء، تعرض القناة فيلم أجنبي، يبدأ من يوم الأحد بعرض فيلم "المخبأ" للفنان دينزل واشنطن، ويوم الإثنين فيلم "كريد" للفنان سيلفستر ستالوني، ويوم الثلاثاء والأربعاء تعرض القناة الجزء الأول والثاني من فيلم "جولة مع شرطي"، بطولة ايس كيوب، ويومي الخميس والجمعة تعرض القناة الجزء الأول والثاني من فيلم "مهمة مستحيلة" للفنان توم كروز.

أما قناة (إم بي سي مصر 2) تعرض في سهرتها عدد من الأفلام الهندية ابتداء من الأحد القادم، في تمام التاسعة مساء، فتعرض يوم الأحد فيلم "التوأم" بطولة فارون داهاوان، ويوم الإثنين تعرض فيلم "فان" بطولة شاروخان.

أما يوم الثلاثاء تعرض القناة فيلم "دولي دي دولي" للفنان سونام كابور، وتعرض يوم الأربعاء فيلم "دوم 3" بطولة عامر خان، وتعرض يوم الخميس فيلم "الوغد" بطولة شاهد كابور، أما يوم الجمعة تعرض القناة فيلم "بدونك 2" بطولة إيديتها سيل.

وتستمر قناة إم بي سي مصر، عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، وهي مسلسل "رسايل" للفنانة مي عز الدين، الذي يعرض في السادسة مساءً، ومسلسل "ذهاب وعودة" للفنان أحمد السقا الذي يعرض في السابعة مساء، ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للنجم عادل إمام الذي يعرض في الثامنة مساء.

كما تستمر قناة (إم بي سي مصر 2) في عرض مسلسلاتها، وهي "عشم إبليس" للفنان عمرو يوسف في تمام التاسعة مساء، والجزء الثاني من مسلسل "الدالي" للنجم نور الشريف في تمام الخامسة مساء، ومسلسل "زي الورد" للفنان يوسف الشريف في تمام الثامنة مساء.