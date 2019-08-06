خالد سليم ينعي أسر ضحايا انفجار حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المطرب خالد سليم على تقديم خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمس الاثنين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر خالد صورة لعلم مصر وكتب: " أتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الذي وقع في معهد الأورام .. ونسألك اللهم في هذه الأيام المباركة أن ترحم شهداء الانفجار .. وأن تشفي مرضاهم .. وداوي جرحاهم وخفف آلامهم يارب العالمين".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح أمس، انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.