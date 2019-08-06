زينة تعلق على هذه الصورة: "الحداد المرة دي صعب أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على صورة منتشرة لأم تحتضن ابنها مريض السرطان، وقد بدا عليها علامات الخوف، بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام.

وكتبت على صفحتها بإنستجرام: "عاجزة قدام نظرة الرعب اللي أقوى من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي، خوفها اللي بيزيد على ضناها في المرض، جالها خوف أقوى من المرض نفسه، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابعت: "الواحد عنده كم وجع ومرارة غير طبيعية، وعجز من نظرة الأم اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه، كام أم زيها، وفيه كام قلب محروق على ضناه، مش مكفيهم وجع قلب كل أم على ضناها من مرض مابيرحمش وسهر ودعاء ووجع، لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا".

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وأضافت: "يارب انتقم من كل ظالم إرهابي قتل أو اتسبب في موت أطفال مرضى غلابة ووجع قلوب أمهاتهم، ياريت كلنا وأنا أولكم نحاول نتبرع، وربنا يقدر الجميع، يمكن نقدر ننقذ اللي باقي، وربنا يقدرنا جميعا".

واختتمت حديثها: "حداد على أطفال مصر المرضى، الحداد المرة دي صعب أوي، مصر قوية بولادها وجيشها".

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمام معهد الأورام، مساء الأحد، ما أدى لاستشهاد 19، وإصابة 30 شخص.