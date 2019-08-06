إنجي شرف تحيي ذكرى ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحيت الفنانة إنجي شرف، الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة ميرنا المهندس.

ونشرت "إنجي" على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لميرنا، وعلقت: "وحشتيني يا صاحبتي وحبيبتي، يارب تكوني مرتاحة دلوقتي وتكوني في مكان أحسن يارب".

وتابعت: "الذكرى السنوية لميرنا المهندس، الرجاء الدعاء لها وقراءة الفاتحة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم بإذن الله".

ميرنا المهندس رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.