إنجي شرف تحيي ذكرى ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أحيت الفنانة إنجي شرف، الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة ميرنا المهندس.
ونشرت "إنجي" على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لميرنا، وعلقت: "وحشتيني يا صاحبتي وحبيبتي، يارب تكوني مرتاحة دلوقتي وتكوني في مكان أحسن يارب".
وتابعت: "الذكرى السنوية لميرنا المهندس، الرجاء الدعاء لها وقراءة الفاتحة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم بإذن الله".
ميرنا المهندس رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.
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