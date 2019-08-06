نشوى مصطفى تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حصرت الفنانة نشوى مصطفى على تهنئة صديقتها الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت نشوى صور لها مع شيماء سيف وكتبت عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا شوشو يا أجمل عروسة عقبال ١٠٠ سنة صحة وسعادة". يذكر أن شيماء خاضت السباق الرمضاني السابق بمسلسلي "بدل الحكاية 3، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.

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