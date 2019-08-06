بوسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت المطربة بوسي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود ومطرز باللون الفضي، ونالت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي بوسي. يذكر أن الفنانة بوسي تشارك في فيلم "أنت حبيبي وبس" المنتظر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

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