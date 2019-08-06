تراند اليوم : فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد تسريب فيديو فاضح لها...

عادت الموديل والفنانة المغربية إلهام العرباوي، المعروفة بلقب “إيلي”، للواجهة بفضيحة جديدة بعدما نشر مغن راب غير معروف يسمى “إيزي” فيديو كليب لأغنية له، حيث تشارك المعروفة الفنانة بـ “بنت الستاتي” في الكليب كموديل وراقصة تؤدي حركات إباحية بجسدها، تماشيا مع كلمات الأغنية النايبة والتي تحتقر المرأة بشكل مسيء جدا.
وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، خرجت “إيلي” في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، أي بعد 48 ساعة فقط، في حالة مزرية والدموع تنهمر من عينيها، وقالت أن مشاهد الفيديو كليب لم يصور من أجل النشر، وهي لقطات شخصية صورتها وسرقها مغني الراب“إيزي” بعدما قام باختراق حساباتها على الأنترنت، كما استولى على قناتها في اليوتوب، بعد أن تعاملت معه في فيديو كليب أغنيتها “DIABLA”.، وهو ما أساء إليها بشكل كبير.
واستعطفت إلهام العرباوي جمهورها بالوقوف إلى جانبها، لأن ذلك يمكن أن يؤثر عليها ويدفعها للانتحار، مضيفة: “فين هوما اللي كيبغيو إلهام ديال بصح، ماشي اللي باغين إيلي باش يديرو البوز”.
كما تحدثت عن علاقتها بوالدها وقالت “فينما كتبدا تصلح الأمور بيني وبين بابا كيوقعو لي المصائب.. بابا مليردير وما عاقلش عليا”.