تراند اليوم : بالصور| فنانة شهيرة يطالها انفجار معهد الأورام...

بالصور| فنانة شهيرة يطالها انفجار معهد الأورام

قالت الفنانة اليمنية أروى، إنه شقتها التي تقيم فيها بالقاهرة تعرضت لأضرار نتيجة الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين أمام معهد الأورام بالعاصمة المصرية.

ونشرت أروى، صورًا من شرفة منزلها، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطمئنة جمهورها أن كل ما أصاب منزلها من تلفيات كان كسرًا في الزجاج.





وأروى ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، وانتقلت إلى مصر عام 1986، حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.

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وتزوجت من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، في أكتوبر 2011، ويعمل مدير إنتاج في مجموعة "إم بي سي"، ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.



وكان انفجار ضخم وقع في وقت متأخر ليل الأحد إثر انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة بمعهد الأورام؛ ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة.





لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله.. الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام pic.twitter.com/IRBezqCc5u — اروى - Arwa (@ArwaOnline) August 5, 2019

— اروى - Arwa (@ArwaOnline)