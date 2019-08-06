تراند اليوم : بعد انفصاله عن "هنا شيحة".. "أحمد فلوكس" يفتح النار على هؤلاء...

وجه الممثل المصري أحمد فلوكس، رسالة غامضة من غير أن يكشف المعني بها، فاتحًا الباب حول علاقة تصريحاته بطليقته الممثلة هنا شيحة.

وكتب فلوكس عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كيف يحترمك الحاضرون احترم الغائبين. ثقافة لا يعرفها المنافقون".

وأثارت الرسالة الغامضة، تساؤلات في أوساط المتابعين عن سببها وعمن يقصد بالمنافقين، في الوقت الذي أبدى فيه الكثيرون دعمهم له وتأييدهم لرأيه.

ولم تتوقف الرسائل الغامضة المتبادلة بين فلوكس، وشيحة منذ إعلانهما انفصالهما مؤخرًا.

وفاجأ فلوكس متابعيه مؤخرًا بنشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمقطع أغنية "قولو لو سماح" للمطرب تامر عاشور على طريقة المهرجانات.

وعلق فلوكس على الفيديو، مازحًا: "ده وانا زعلان"، وتضمن فيديو الأغنية مشاهد من فيلم "درب الهوى"، وتتحدث الأغنية عن حبيب يشعر بالندم بعد انفصاله عن حبيبته ويطلب منها السماح.

من جهتها، نشرت "هنا" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بالإنجليزية أبدت فيها ترحيبها بشخصيتها الجديدة.

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وكتبت: "كل مرحلة قادمة من حياتك تستلزم شخص مختلف منك"، وعلقت عليها كاتبة: "أهلا بي في جديدي، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي".

وكان من اللافت أن فلوكس أعرب عن إعجابه بما كتبته طليقته.

يذكر أن فلوكس وشيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما سرعان ما أعلنا انفصالهما في يوليو الماضي.

وقالت هنا في تصريح: "لا أريد الحديث عن الأسباب ولكنه سوء تفاهم تطور إلى خلاف في وجهات النظر وانتهى بالطلاق".

وأضافت: "كل شيء في النهاية قسمة ونصيب ولا أريد الحديث كثيرًا عن هذا الأمر ولا أريد أن تتدخل الصحافة في حياتي الخاصة. وقد أعلنت الطلاق كي أضع حدًا لكل الشائعات المتضاربة".