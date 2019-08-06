شاهد: ناشطة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سيارة

نجت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل التركي من الموت بعد تعرضها لحادث سيارة. ونشرت مشاعل التركي مقطع فيديو وثقت فيه الأضرار التي لحقت بسيارتها وظهرت التركي وهي تبكي بشدة وتدعوا على المتسبب في الحادث حيث اتهمت سائق السيارة الأخرى بالتسبب في الحادث والاضرار بسيارتها.

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