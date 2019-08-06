نشرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو يظهر مفاجأة غير متوقعة أهداها لها حبيبها ترافيس سكوت كاحتفال مبكر بعيد ميلادها الـ 22. وأظهر الفيديو قيام “سكوت” بفرش منزل كايلي -التي صُنفت مؤخرًا كأصغر مليارديرة في العالم- بالورود في كل مكان وعلقت كايلي على مفاجأة صديقها قائلة: “منزلي مُغطى بالورود.. هذا ولم يبدأ احتفال عيد ميلادي بعد”. ومن المقرر أن يقام حفل عيد ميلاد كايلي جينر على يخت فخم قيمته 250 مليون دولار وسيحضر الحفل عائلتها وابنتها وحبيبها وأصدقائها المقربين.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: قبل احتفالها بعيد ميلادها الـ 22.. حبيب كايلي جينر يفاجئها بهدية غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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