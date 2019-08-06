شاهد.. تمارين اليوجا علي طريقة إدوارد

شارك الفنان إدوارد جمهور بمجموعة صور له أثناء ممارسة بعض تمارين اليوجا، و ظهر في حالة تركيز شديدة وإلي جانبه مدربته، وذلك من خلال حسايه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
يشار إلي أن إدوارد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وتدور أحداثه بين الفترة من "1949 إلى 1952"، وهو يضم قصص منفصلة تسير بالتوازي بجانب بعضها البعض.
يذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزيه" من بطولة ادوارد، إياد نصار، مى سليم، إنجى المقدم، داليا مصطفى، لمياء كرم، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، و إخراج مرقس عادل.
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