الخميس.. مسرح الهوسابير يعرض "سيمفونية القطة العمياء" في العيد

يفتح مسرح الهوسابير أبوابه للجمهور، في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، لتقديم العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها عرض أخر لنفس المسرحية في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلي أن "سيمفونية القطة العمياء" هو عرض كوميدي خيالي، تدور أحداثه أحداثه في الفضاء الخارجي، في مكان ناءٍ وعصر لم يأتِ بعد، حيث لن يكون الإنسان هو
جدير بالذكر أن العرض حائز علي سبعة جوائز في مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، بطولة محيي الدين وشذى أحمد وأحمد كرم وغيرهم من الشباب، ديكور بهاء الشريف وهاجر عبدالقادر، من تأليف أحمد صبحي، رؤية وإخراج وإضاءة باسل ممدوح،
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