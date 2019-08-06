تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومن المقرر أن يعرض اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس وهي كالتالي:

"المتفائل"

يعرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا ما عدا الأربعاء.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام.

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

"يوم أن قتلوا الغناء "

يعرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة، قاعة زكي طليمات، فى الساعة السابعة والنصف مساء.

عن صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و

التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، شادى سرور ،طه خليفة ،ألحان فؤاد، حمادة شوشة ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

أسعار التذاكر : ٣٠جنيها

"مترو"

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يعرض "مترو" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، يوميًا في الساعة السابعة مساء.

"مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيجابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل امامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى

رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم إستعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.

سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

"حواديت الأراجوز"

يعرض "حواديت الأراجوز" بالإسكندرية، في تمام السابعة والنصف مساء في مقر معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة، وحتى يوم ٨ أغسطس

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم ، أشعار خميس عز العرب ، موسيقى خالد جودة ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ،بطولة عادل خلف ، محمود عامر ، راندة قطب ، عادل الكومي ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ، خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ، إخراج محسن العزب.

"ولاد البلد"

يعرض "ولاد البلد" بالأقصر، في الساعة الثامنة مساء، على مسرح مدرسة الشهيد حاجر ابو المجد حسين الابتدائية بحاجر المريس.

العرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.