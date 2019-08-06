للمرة الثانية.. شاهد والدة حلا الترك تظهر بدون حجاب مع صديقتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 12:51 مساءً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، صور جديدة بعد خلعها الحجاب، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت “السابر” برفقة صديقتها وبدون حجاب بشكل رسمي، وعلقت: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.

وانهالت التعليقات على الصورة، وتساءل البعض عن سبب ترك الحجاب، رغم التزامها التام به طوال الفترة الماضية.

ودافع البعض عن قرار خلعها الحجاب، مؤكدين أن الأمر حرية شخصية، حيث كتب احدهم: “اللي يعلقون وين حجابها ؟! نعم ! مالكم دخل فيها وفي حياتها وفي حجابها يامنافقين انشغلوا وانحشروا بحياتكم أنتم بس”.