بارنيتي شوبرا تكشف للمرة الأولى عن أيام الفقر: لم أكن أمتلك شيئًا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة الهندية بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra عن أسوأ مراحل حياتها، والتي شملت سلسلة من الانتكاسات المهنية، وكذلك الانفصالات المتعددة في حياتها العاطفية.

جاء الحديث الذي تميز بالصراحة، خلال استضافتها على البرنامج الحواري Tapecast ، كما تحدثت شوبرا أيضا عن كيف تغلبت على تلك العقبات، وواصلت الى الحالة التي هي عليها الأن، كان يرافقها الممثل سيدهارت مالهوترا.

وتحدثت عن محنتها ، فقالت: ” في نهاية عام 2014 وكل عام 2015، وأود أن أقول إن هذه المدة كانت بالفعل أسوأ وقت في حياتي، حيث تزامن فشل فيلمين لي، وكان ذلك أول نكساتي”.

وأضافت: “فجأة لم يكن لدي المال، لقد اشتريت منزلاً وقمت باستثمارات كبيرة، ثم مررت بحسرة كبيرة في حياتي، حرفيًا ، كانت حياتي كلها مُعطلة ولم يكن لدي أي شيء إيجابي أتطلع إليه. “

وتابعت ابنة عم بريانكا شوبرا بصراحتها المعهودة: “لقد توقفت عن الأكل والنوم جيدًا ، ولم يكن لدي أي أصدقاء في ذلك الوقت. لم أقابل الناس أبداً. لقد قطعت الاتصال مع الجميع بما في ذلك عائلتي. كنت أتحدث معهم مرة واحدة في أسبوعين، اعتدت أن أكون في غرفتي ، وأشاهد التلفزيون والنوم والاستيقاظ والتحديق، كنت فتاة نموذجية للاكتئاب “.

ومع ذلك ، كان هناك بعض شرايين الحياة التي اعتمدت عليها بارنيتي خلال تلك الفترة، قالت: “أود أن أقول إن بعض الأشخاص ساعدوني، لكنني بدأت بالتحسن في بداية عام 2016، بدأت أشعر أنني أفضل ، وأعمل على نفسي ، وأصبحت أكثر ملاءمة ، ووقعت على بطولة Golmaal (4) ، (Meri Pyari) Bindu وانتقلت إلى منزل جديد.

من المقرر إطلاق فيلم بارنيتي الجديد وسيدهارث مالهوترا “جباري جودي” في 9 أغسطس، كما ظهرت بارنيتي مؤخرًا في فيلم “كيساري”، مع أكشاي كومار، ومن المقرر أيضًا أن تبدأ في تصوير فيلم The Girl on the Train.