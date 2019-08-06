"هاني شاكر" يؤكد أن حادث معهد الأورام الإرهابي تجاوز كل الحدود الإنسانية

قدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، التعزية للشعب المصري ولأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام في منطقة المنيل في القاهرة والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقال شاكر، إن الحادث تجاوز كل حدود الإنسانية، مؤكدًا أن من يفجر مرضي السرطان لا يستحق الحياة مع الآمنين الذين ينعمون بحماية وأمن الدولة المصرية.

وأضاف: "تستنكر النقابة تلك الجريمة للإرهاب الأسود الغاشم الذي يحاول النيل من وحدة ذلك الشعب العظيم، فهي تؤكد أن مجلس الإدارة وأعضاء جمعيتها العمومية بل والشعب المصري كله يقف خلف قيادته السياسية بكل الدعم والثقة في عزم الدولة بكل مؤسساتها في مواجهة الإرهاب بكل صوره واقتلاعه من جذوره".

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