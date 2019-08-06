أحمد حلمي يطرح البوستر الرسمي لفيلم "خيال مآته" في موسم عيد الأضحى

طرح النجم أحمد حلمي، بوستر فيلمه الجديد “خيال مآته”، وذلك بعد أن إنتهى من تصوير كامل مشاهده في بالعمل المقرر طرحة بموسم عيد الأضحى.

ويستعين حلمي بفريق عمل أجنبي لعمل الماكياج وذلك للظهور في سن كبير بشكل قوي ولائق بالأحداث، ولم تكن تلك هي المرة الأولى لعمل حلمي شخصية يغير فيها ملامحه بهذا الشكل، حيث ظهر بفيلم “إكس لارج” بشخصية الرجل السمين، بعمل ماكياج غريب الأطوار للشخصية، ونجح نجاحا كبيرًا.

ومن المقرر أن يغني أغنية الدعائية للفيلم النجم تامر حسني، وهذا ليس الفيلم الأول الذي يجمع الثنائي، ففي 2006 قام تامر حسني بغناء أغنية، “هوصلك”، في فيلم ظرف طارق لأحمد حلمي.

“خيال مآتة” بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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