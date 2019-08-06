دنيا بطمة تطرح أغنيتها الجديدة "زمن بلقيس" على "يوتيوب"

طرحت المطربة المغربية دنيا بطمة، عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "زمن بلقيس".
والأغنية من كلمات يوسف ناصر، وألحان حمد الخضر، وتوزيع وليد سلطان، وحققت قرابة 100 ألف مشاهدة بعد طرحها.
يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة هي أغنية وطنية مغربية تحت عنوان "الداخلة"، أهدتها للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش.
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