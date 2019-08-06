شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم ساندى.. فنانات اقتنصن صورة مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد صلاح هو ظاهرة كروية نادرة استطاع أن يحقق انجازات كثيرة فى الساحرة المستديرة سواء مع منتخب بلاده مصر، أو مع نادى ليفربول الإنجليزى المحترف به، وكثير من محبيه على مستوى العالم يريدون اقتناص صورة معه ولا نستبعد من ذلك نجوم الفن أيضا، فقد استطاع القلة منهم التقاط صورة معه أخرهم المطربة ساندى، ومن خلال هذا التقرير سنبرز الفنانات اللاتي استطعن مقابلة محمد صلاح والتصوير معه

المطربة ساندى

هى آخر الفنانات التى التقطت صورة مع محمد صلاح وكان بصحبتهما أيضا حارس المرمى أحمد الشناوى، ونشرت الصور عبر موقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "أجدع أخوات فى الدنيا".



محمد صلاح وساندى

الفنانة التونسية هند صبرى

شاركت الفنانة هند صبرى، فرحة فوز نادى ليفربول الإنجليزى على منافسه الأرسنال، مع النجم المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز، حيث التقطت عدة صور تذكارية مع محمد صلاح عقب المباراة التى فازوا فيها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، العام الماضى.

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محمد صلاح وهند صبرى

الفنانة المصرية أمينة خليل

التقطت للفنانة المصرية أمينة صورة لها بجوار محمد صلاح أثناء قضائه عطلة صيفية فى الجونة قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا لعام 2019، وعلقت على الصورة قائلة، "كان ليا الشرف".



محمد صلاح وامينة خليل

النجمة العالمية إيميليا كلارك "أم التنانين"

النجمة العالمية إيميليا كلارك التى تقوم بدور كاليسى أو أم التنانين فى مسلسل صراع العروش، قام المصورين بالتقاط مجموعة من الصور لها مع النجم محمد صلاح أثناء حضورهما حفل مجلة "تايم" الأمريكية لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العالم لعام 2019.



محمد صلاح وام التنانين

اللبنانية جيسى عبدو

وهى فنانة لبنانية كانت تشاهد محمد صلاح أثناء تصويره لأحد الإعلانات التجارية وبمجرد الانتهاء من التصوير ذهبت إليه للتصوير معه، وأعربت عن سعادتها بهذه الصورة واكتسبت شعبية كبيرة بعد نشرهذه الصورة.