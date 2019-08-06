شكرا لقرائتكم خبر عن " صوت الموسيقي " سبب مشاركة نورهان بالمهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة نورهان في المهرجان القومي للمسرح المصري كمخرجة ومديرة مشروع " صوت الموسيقي " وهو عرض مسرحي غنائي لطلاب إحدي مدارس طنطا .

العرض تم اختياره للمشاركة في مسابقة مسرح الطفل وسيعرض يومي الأحد والاثنين ١٨ و١٩ أغسطس علي مسرح الجمهورية والعرض مأخوذ عن القصة الكلاسيكية المحبوبة "صوت الموسيقي" ويحمل نفس الاسم.



مسرحية صوت الموسيقي اخراج الفنانة نورهان

نورهان أكدت لليوم السابع أنها سعيدة جدا بتلك التجربة لأنها نقلت خبرتها في التمثيل للأطفال كما أنهم يقومون بالغناء لايف بدون تسجيل مسبق بالإضافة الي أداء دراما حركية وتعبير حركي وتطبيق مناهج تمثيلية تعلموها في كورس لمده ٣ شهور.

الجدير بالذكر أن الفنانة "نورهان" تعمل في مجال تدريب الأطفال منذ ٨ سنوات وهي حاصلة على شهادة الـ IB Theater في تدريس فنون المسرح.