شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان إبراهيم فرح يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود إبراهيم، نجل الفنان إبراهيم فرح، أن والده ما زال فى غيبوبة كبدية مستقرة إلى حد ما، حيث يرقد حاليًا بغرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة.

وأضاف محمود لـ"الخليج 365" باطلب من محبي والدي وجمهوره الدعاء له خاصة في هذه الأيام العشر وعيد الأضحى المبارك.

يعتبر إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أداءه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجه عبد القادر " ،"شيخ عرب همام "، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".