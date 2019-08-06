شاهدوا.. شاب عربي يعتدي على موظف ورجل أمن داخل مستشفى إسرائيلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - كشفت لقطات صادمة لحظة احدث رجل عربي ضجة داخل مستشفى بإسرائيل ، حاول الهجوم على العاملين بالمستشفى وشن هجوم على رجال الأمن حين كانوا يحلون فض الخلاف.
ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير “لايف ليك”، رجل عربي أسمر يحاول ضرب موظف الاستقبال بعد استفزازه بشكل غير لائق من قبل الموظف المتواجد بالمستشفى الاسرائيلي.
فيما قام الشاب بالاعتداء على رجال الامن بعد ان دخلوا في مشادة معه. ولم يوضح الموقع ماذا تم اعتقال الشاب العربي أم لا.
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