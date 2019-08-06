كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - دافع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن موقفه الأخير مع الحاجة النيوزيلندية، مبيناً أنه قبّل رأسها بشكل لا إرادي من منطلق الرحمة والعطف والأخوة.
وأوضح الوزير، معلقاً على اللقطة المتداولة للحظة تقبيله رأس الحاجة النيوزيلندية التي قدمت لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أن هذه امرأة كبيرة في السن وتسير على عكازات ومكلومة في زوجها، وأنه تصرف بشكل طبيعي لكن اللقطة المنتشرة لم تكن مكتملة.
وأضاف، أن الإنسان بطبعه فيه الرحمة والعطف وحب الناس، وهذه امرأة معاقة وتبدو عليها المأساة مما ألم بها، فأراد أن يهون عليها. وتابع: “لا أرى بأساً في الأمر، أما من يرى فيه بأساً فهذا شأنه”، واختتم كلامه قائلاً: “الراحمون يرحمهم الرحمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا آل الشيخ: قبّلت رأس الحاجة النيوزيلندية بشكل لا إرادي.. ومن يرى بأساً في ذلك فهذا شأنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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