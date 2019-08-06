شاهد .. تقليد سيرين عبد النور لهيفاء وهبي في الرقص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” من حفل عيد ميلاد مصمم الأزياء اللبناني ” زهير مراد ” . وظهرت سيرين بمقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية ” رجب ” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . وبدت سيرين وكأنها تقلد هيفاء وهبي في دلعها وحركاتها العفوية ورقصت بين اصدقائها بطريقة مميزة وبحركات طريفة . Advertisements وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على مقطع الفيديو ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبيها . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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