شاهدوا.. “الفلوس” فيلم تامر حسني الجديد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - أطلق الفنان المصري تامر حسني الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد والذي اختار له عنوان “الفلوس” بعدما كان مرجح إسم “الجوكر”، القصة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليه قائلاً: “الإعلان الرسمي التشويقي الأول لفيلم الفلوس، قريبا إن شاء الله بجميع دور العرض”.
الجدير بالذكر أن الفيلم من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، ونانسي صلاح وكميل سلامة وآخرين بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو.
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