“شاري بالغالي”.. هشام عباس يعود إلى جمهوره

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري هشام عباس أغنية جديدة بعنوان “شاري بالغالي” بالتعاون مع شركة “مزيكا” التي تتولى إنتاج أعماله الفنية.
الأغنية من كلمات حسن عطيه، ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وأطلقتها “مزيكا” حصريًا عبر قناة الشركة على موقع “يوتيوب” الشهير.
يذكر أن آخر ألبومات هشام عباس هو “ماتبطليش” والذي طُرح في صيف 2009 من خلال شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، أما آخر ألبومات هشام عباس مع شركة “مزيكا” هو “يا حبيبي تعالى جنبي”، الذي طرح في سنة 2007.
كلمات الأغنية :
يا مسهل يارب اكتبهالى قلبى اقبل دعاه
ايوه هى دى بس اللى فى بالى منها بقى لله
يامسهل يارب اكتبهالى قلبى اقبل دعاه
ايوه هى دى بس اللى فى بالى منها بقى لله
شارى بالغالى بطلى تغالى
جمع اخوالى اوعى تتعالى كل راسى مالى
حالى محتالى قالوا سحرالى قلت تحلالى
انا قصاد ديه ماليش خلاص ديه ياهى ياهى
بنت الحلال حلوه وقلبى اهوه لا حول ولا قوه
انا قصاد ديه ماليش خلاص ديه ياهى ياهى
بنت الحلال حلوه وقلبى اهوه لا حول ولا قوه
انت عليا ولا انت معايا رسينى بقى على حال
مهما يقولولى بعيده قوى كفايه بكره البعيد يتطال
انت عليا ولا انت معايا رسينى بقى على حال
مهما يقولولى بعيده قوى كفايه بكره البعيد يتطال
شارى بالغالى بطلى تغالى
جمع اخوالى اوعى تتعالى كل راسى مالى
حالى محتالى قالوا سحرالى قلت تحلالى
شارى بالغالى بطلى تغالى
جمع اخوالى اوعى تتعالى كل راسى مالى
حالى محتالى قالوا سحرالى قلت تحلالى
انا قصاد ديه ماليش خلاص ديه ياهى ياهى
بنت الحلال حلوه وقلبى اهوه لا حول ولا قوه
انا قصاد ديه ماليش خلاص ديه ياهى ياهى
بنت الحلال حلوه وقلبى اهوه لا حول ولا قوه
شارى بالغالى شارى بالغالى آااااه
لمشاهدة فيديو أغنية “شاري بالغالي”:
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