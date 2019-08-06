بالصورة- الليرة اللبنانية ترافق داليدا خليل.. “معنا ما بتموت”

انضمت الممثلة المتألقة داليدا خليل الى مجموعة “داعمي الليرة اللبنانية”، مشددة على أهمية استعمالها خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي وصل اليه لبنان.

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وقد نشرت داليدا خليل على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام، صورة ظهرت خلالها وهي ترتدي قميصًا أبيض رُسم عليها “الليرة اللبنانية” من فئة الـ500، مرفقة الصورة بالتعليق التالي: “معنا الليرة اللبنانية ما بتموت. منلبسها ومنستعملها بكل فخر!”.

الى ذلك، فقد كانت اطلالة داليدا مميّزة، بمكياج ناعم أنيق وأحمر الشفاه الذي زاد من جاذبيتها ورونقها، كما غطت شعرها بوشاح حمراء مرقّط بالابيض، فكانت اطلالة عصرية ملفتة ومميزة.

وفور نشرها الصورة بدات تعليقات المتابعين الذين اثنوا على كلامها في ما يتعلق بأهمية دعم الليرة اللبنانية، كما اشادوا بجمال داليدا والاطلالة المبهرة التي تطل فيها على جمهورها ومتابعيها باستمرار.