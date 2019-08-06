هايدي كلوم تشارك جمهورها بأول صورة من حفل زفافها

دخلت عارضة الأزياء الأميركية، من أصل ألماني، هايدي كلوم، القفص الذهبي وتزوجت حبيبها الموسيقي توم كاليتز بحفل رومانسي أقيم يوم السبت الفائت على أحد اليخوت الفاخرة في كابري، ايطاليا.

ونشرت “كلوم” صورة من اجواء الاحتفال حيث ظهرت مرتدية ثوب الزفاف وكانت تقبل زوجها، وعلقت على الصورة بالقول: “فعلنا ذلك! السيد والسيدة كاليتز”.

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وكان توم وهايدي قد تزوجا سراً في محكمة بيفرلي هيلز منذ عدة اسابيع وذلك بعدما أعلنا رسمياً عن علاقتهما العاطفية في عيد الميلاد الفائت.

نشير ان هايدي تبلغ من العمر 45 عاماً وزوجها يبلغ من العمر 30 عاماً.

كما أن “هايدي” أماً لـ4 أطفال من المغني الشهير سيل، التي تزوجته عام 2005 ، وانفصلا فى نهاية عام 2012 . الاولاد هم “ليني” (14 عاماً)، لو (9 سنوات)، هنري، (12 عاماً) ويوهان (11 عاماً).