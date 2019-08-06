أصالة تُحيي حفلًا في السعودية دون أجر مُقابل تخفيض سعر التذاكر

أعلنت الفنانة السّوريّة أصالة عن إقامتها حفلًا غنائيًا في السعودية قريبًا دون أنْ تتقاضى أجرًا، موضحة أنّها ستتنازل عنه مقابل أنْ يتمّ تخفيض سعر التذاكر، لكي تستطيع كلّ الفئات من جمهورها حضور الحفل.

وجاء ذلك فور قيام إحدى متابعيها بكتابة تعليق لها عبر حسابها "إنستغرام" تقول فيه: "في جمهور يتمنى يحضر لكي وأنا منهم.. بس للأسف الظروف ما تسمح بس نتمنى تعرفي إن حبنا إلك مالو حدود وتتمنى لو نلمحك شي يوم".

وسريعًا ماردّت عليها أصالة قائلة: "بوعدكم بحفلة قريبًا في السعودية، متبرعة بكامل أجري، ليستطيع القائمون على الحفل تخفيض سعر التذاكر، وإمكانية لقاء كل محب تمنى وما كان يستطع، هذا وعد قريب مني بذلك.. عرفانًا مني بأفضال هذا الوطن العظيم وتقديرًا لمشاعركم الطيبة".

اقرا ايضاً:

أصالة تطرح البوستر الرسمى لألبومها الجديد بعنوان "في قربك"

وكانت قد أعلنت الفنانة السّوريّة أصالة عن إقامتها لحفل غنائيّ في الطّائف، يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس الحاليّ.

Advertisements

وسبق وأثارت الفنانة السّوريّة أصالة حالة من الجدل بين جمهورها، بعد حديثها غير المباشر عن صديقتها الخائنة التي لا تصون الودّ وطعنتها في ظهرها.

ورغم ردّ أصالة على إحدى المتابعات بأنّ المنشور لا يقصد أحدًا على السّاحة الفنيّة، إلا أنّ الجمهور انقسم بين فريقين، أحدهما اعتبر أنّ أحلام هي المقصودة من وراء ذلك، وفريق ثانٍ رأى أنّ أنغام هي المقصودة.

وقالت أصالة في منشورها: "إنّ حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف؟".

قد يهمك ايضاً:

أصالة تستفز أحلام بتعليقها على مواقفها والأخيرة تواجهها بالبلوك

أصالة نصري توافق على خوض تجربة التمثيل