حملة مقاطعة اسرائيل تُطالب بإلغاء حفل جينيفر لوبيز في مصر

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مصر: طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل في بيانٍ نُشِرَ يوم أمس الإثنين بإلغاء الحفل الغنائي المقرر أن تحييه النجمة الأميركية جينيفر لوبيز مساء الجمعة المقبل في مصر. وذلك رداً على زيارتها الأخيرة لإسرائيل وإدلائها بتصريحاتٍ مؤيدة للدولة العبرية.

وأرسلت الحملة، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة اسرائيل، خطاباً نشرت نصه على صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى شركة أوراسكوم للتنمية والتطوير المنظمة للحفل التي يملكها الثري المصري سميح ساويرس، طالبت فيه "بإلغاء هذا الحفل تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

وكانت الشركة أعلنت في أواخر شهر مايو عن حفلٍ غنائي للوبيز هو الأول لها الذي يُقام في مصر، على أن يجري في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس.

و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" التي تأسست في 2005 ويرمز إليها بالأحرف الثلاثة من اسمها بالانكليزية "بي دي اس" (بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز موفمنت)، هي حملة عالمية لمقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لاسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

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وقالت الحملة في خطابها للشركة إن حفل المطربة الأميركية سيقام في مصر "مباشرةً بعد حفلها السابق في فلسطين المحتلة منذ أيام، والذي أصرّت على إحيائه رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة اسرائيل وإلغاء هذا الحفل".

وأشار الخطاب إلى أن لوبيز "نشرت صوراً لها ومن خلفها فلسطين المحتلة وكتبت +الوطن الأم اسرائيل أنا في حالة حب+ في تحد واستفزاز لمشاعر العرب والفلسطينيين".