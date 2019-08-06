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جنات وبهاء سلطان يقدمان أغانى جديدة بتوقيع الموزع شريف مكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى شريف مكاوى إنه يتعاون حاليا مع المطربة جنات في ألبومها الجديد، وهو الألبوم التي بدأت في التحضيرات له منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن تبدأ تسجيل أغنية من أإنياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شريف لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطرب بهاء سلطان في أغنية سينجل جديدة، وأشارأنه لم يكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهوره.

الموزع الموسيقى شريف مكاوى قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم محمد الشرنوبي، وتامر حسنى، محمد رمضان، ومحمد عطية، وهيفاء وهبي، ومى سليم، ورامى جمال، وهيثم شاكر.

 

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