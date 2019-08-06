شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لفريق "WAMA "..ذكاء في اختيار الكلمات..مناسبة للصيف واجواءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على ألبوم الفريق الغنائى "WAMA" المكون من أحمد فهمى، ونادر حمدى وأحمد الشامى ومحمد نور، عن ثانً أغانى الألبوم بعنوان "الصيف ابتدى"، المقرر طرحه فى الأسواق والسوشيال ميديا واليوتيوب خلال الأيام المقبلة، الأغنية من كلمات : هاني رجب، ألحان: مديح محسن، توزيع موسيقى: امين نبيل، مكساج نادر حمدي، وتعتمد الأغنية على ايقاع راقص خفيف.

واستطاع فريق واما أن يثبت مدي ذكاءه في اختيار كلمات الأغنيات التي جاءت مناسبة بشكل كبير لأجواء الصيف والبحر إضافة إلي اختيار توقيت طرح الألبوم والكليبات واحد تلو الأخر، خاصة أن كليب شمس وبحروأغنية الصيف ابتدي اعتمدا علي الإيقاع السريع والمناسب لأجواء المصايف والساحل وهو ما يجعل اغنايتهم علي قائمة حفلات الدي جي ومناسبة جدا للرحلات.

Advertisements

وكان قد طرح فريق "واما" أولى أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر"تأليف تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، فضلاً عن أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الغنائية.

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عدداً من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عدداً من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عدداً من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.